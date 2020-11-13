Коронавірус в Україні 13 листопада: черговий рекорд – 11 787 нових хворих
Станом на 13 листопада в Україні виявили 512 652 випадки зараження COVID-19. З них 11 787 зафіксували лише за минулу добу.
Очільник МОЗ Максиме Степанов розповів, що серед нових хворих – 388 дітей та 555 медпрацівників. Впродовж 12 листопада до лікарень госпіталізували 1 587 інфікованих або людей з підозрою на наявність захворювання, повідомляє 24 канал.
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За цей період в країні провели 73 398 досліджень на виявлення коронавірусної інфекції в організмі. З них 46 813 здійснили методом ПЛР, а ще 26 585 – методом ІФА.
Впродовж четверга, 12 листопада, з життя пішли ще 172 хворих. Натомість 6 155 пацієнтів виписали, адже вони змогли подолати хворобу.
Коронавірус в областях України станом на 13 листопада
За попередню добу найбільше нових інфікованих виявили у Києві (+1083), а також у Дніпропетровській (+740), Запорізькій (+727), Сумській (+680) та Київській (+672) областях.
- Київ – 48 646 випадків;
- Вінницька область – 13 367 випадків;
- Волинська область – 18 004 випадки;
- Дніпропетровська область – 19 909 випадків;
- Донецька область – 16 025 випадків;
- Житомирська область – 21 138 випадків;
- Закарпатська область – 18 832 випадки;
- Запорізька область – 16 811 випадків;
- Івано-Франківська область – 26 824 випадки;
- Київська область – 23 103 випадки;
- Кіровоградська область – 3 501 випадок;
- Луганська область – 4 940 випадків;
- Львівська область – 36 000 випадків;
- Миколаївська область – 11 646 випадків;
- Одеська область – 31 332 випадки;
- Полтавська область – 14 327 випадків;
- Рівненська область – 24 045 випадків;
- Сумська область – 16 781 випадок;
- Тернопільська область – 23 012 випадків;
- Харківська область – 46 137 випадків;
- Херсонська область – 6 485 випадків;
- Хмельницька область – 21 954 випадки;
- Черкаська область – 11 673 випадки;
- Чернівецька область – 27 140 випадків;
- Чернігівська область – 11 020 випадків.
Зверніть увагу, що у статистиці не враховані дані з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.
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