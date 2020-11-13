Станом на 13 листопада в Україні виявили 512 652 випадки зараження COVID-19. З них 11 787 зафіксували лише за минулу добу.

Очільник МОЗ Максиме Степанов розповів, що серед нових хворих – 388 дітей та 555 медпрацівників. Впродовж 12 листопада до лікарень госпіталізували 1 587 інфікованих або людей з підозрою на наявність захворювання, повідомляє 24 канал.

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За цей період в країні провели 73 398 досліджень на виявлення коронавірусної інфекції в організмі. З них 46 813 здійснили методом ПЛР, а ще 26 585 – методом ІФА.

Впродовж четверга, 12 листопада, з життя пішли ще 172 хворих. Натомість 6 155 пацієнтів виписали, адже вони змогли подолати хворобу.

Від початку 2020 року в Україні виявили 512 652 хворих на коронавірус. 233 849 інфікованих вже одужали. На жаль, 9 317 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених COVID-19. Станом на 13 листопада від недуги продовжує лікуватись 275 641 людина. За весь час пандемії в країні провели 3 828 912 ПЛР-тестів задля діагностики COVID-19.

Коронавірус в областях України станом на 13 листопада

За попередню добу найбільше нових інфікованих виявили у Києві (+1083), а також у Дніпропетровській (+740), Запорізькій (+727), Сумській (+680) та Київській (+672) областях.

Київ – 48 646 випадків;

Вінницька область – 13 367 випадків;

Волинська область – 18 004 випадки;

Дніпропетровська область – 19 909 випадків;

Донецька область – 16 025 випадків;

Житомирська область – 21 138 випадків;

Закарпатська область – 18 832 випадки;

Запорізька область – 16 811 випадків;

Івано-Франківська область – 26 824 випадки;

Київська область – 23 103 випадки;

Кіровоградська область – 3 501 випадок;

Луганська область – 4 940 випадків;

Львівська область – 36 000 випадків;

Миколаївська область – 11 646 випадків;

Одеська область – 31 332 випадки;

Полтавська область – 14 327 випадків;

Рівненська область – 24 045 випадків;

Сумська область – 16 781 випадок;

Тернопільська область – 23 012 випадків;

Харківська область – 46 137 випадків;

Херсонська область – 6 485 випадків;

Хмельницька область – 21 954 випадки;

Черкаська область – 11 673 випадки;

Чернівецька область – 27 140 випадків;

Чернігівська область – 11 020 випадків.

Зверніть увагу, що у статистиці не враховані дані з окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також з анексованих АР Крим і міста Севастополя.



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