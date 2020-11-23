Коронавірус в Україні: 10 945 хворих за добу, 124 померли
В Україні станом на 23 листопада за добу виявили 10945 нових випадків передачі коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 491 дитина та 447 медпрацівників.
Найбільше інфікованих зареєстрували у місті Київ, Дніпропетровській, Київській, Житомирській та Запорізькій областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
До теми Близько 59 мільйонів інфікованих у світі: статистика поширення пандемії
За минулу добу госпіталізації потребували 1 165 хворих.
Скільки хворих на COVID-19 в регіонах:
- м. Київ – 60 218
- Вінницька область – 15 476
- Волинська область – 21 864
- Дніпропетровська область – 29 654
- Донецька область – 20 262
- Житомирська область – 26 966
- Закарпатська область – 21 538
- Запорізька область – 24 442
- Івано-Франківська область – 32 296
- Київська область – 31 212
- Кіровоградська область – 4 358
- Луганська область – 5 679
- Львівська область – 41 279
- Миколаївська область – 15 320
- Одеська область – 37 901
- Полтавська область – 18 557
- Рівненська область – 28 194
- Сумська область – 23 167
- Тернопільська область – 25 813
- Харківська область – 51 637
- Херсонська область – 8 704
- Хмельницька область – 26 430
- Черкаська область – 18 292
- Чернівецька область – 31 369
- Чернігівська область – 15 061
Зверніть увагу, що у статистику не врахували дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
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