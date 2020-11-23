В Україні станом на 23 листопада за добу виявили 10945 нових випадків передачі коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 491 дитина та 447 медпрацівників.

Найбільше інфікованих зареєстрували у місті Київ, Дніпропетровській, Київській, Житомирській та Запорізькій областях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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За минулу добу госпіталізації потребували 1 165 хворих.

За весь час пандемії в Україні захворіли – 635 689 людей. З них станом на 23 листопада видужали – 291 060 людей, зокрема 4 143 впродовж останньої доби. Натомість померли від ускладнень під час перебігу коронавірусної хвороби 11 075 українців.

Скільки хворих на COVID-19 в регіонах:

м. Київ – 60 218

Вінницька область – 15 476

Волинська область – 21 864

Дніпропетровська область – 29 654

Донецька область – 20 262

Житомирська область – 26 966

Закарпатська область – 21 538

Запорізька область – 24 442

Івано-Франківська область – 32 296

Київська область – 31 212

Кіровоградська область – 4 358

Луганська область – 5 679

Львівська область – 41 279

Миколаївська область – 15 320

Одеська область – 37 901

Полтавська область – 18 557

Рівненська область – 28 194

Сумська область – 23 167

Тернопільська область – 25 813

Харківська область – 51 637

Херсонська область – 8 704

Хмельницька область – 26 430

Черкаська область – 18 292

Чернівецька область – 31 369

Чернігівська область – 15 061

Зверніть увагу, що у статистику не врахували дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

Станом на 23 листопада, упродовж доби лабораторії здійснили 28 374 тестувань за добу, зокрема методом ПЛР – 25 253, а методом ІФА – 3121. За весь час пандемії в Україні провели 4 243 600 ПЛР-тестувань.



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