Якщо в людини, яка перебуває у СІЗО або у тюрмі, підвищилася температура, то її забезпечать відповідними базовими препаратами, наприклад, жарознижувальними – але тільки тими, які купують за гроші держави.

Про це в інтерв’ю НВ розповіла регіональна координаторка уповноваженого з прав людини по зв’язках із громадськістю у Полтавській області Вірою Яковенко. Вона таким чином відповіла на запитання журналістки про те, чи забезпечать людину з температурою базовими препаратами.

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Зважаючи на те, що саме вважати базовими препаратами. Якщо це ті препарати, які закуповуються коштом держави, то вони завозяться у такі місця,

– розповіла Яковенко.

Медогляд у тюрмах та СІЗО

Щодо медогляду, то посадовиця пояснила, що якщо в штаті установи виконання покарань є лікарі, які приходять на роботу, то вони прийдуть і виконають свою роботу. А якщо таких лікарів у штаті немає – наприклад, якщо відкрита вакансія на цю посаду – то, відповідно, ніхто туди просто так і не прийде.

"У кожному конкретному випадку це будуть зовсім різні ситуації. Треба дивитися на конкретні обставини", – додала Яковенко.

Вона також сказала, що загалом реформування тюремної медицини, як і реформування медицини загальної, – дуже складна проблема. А в умовах, коли на це ще накладається і пандемія коронавірусу, – тим більше.

Поради для в’язниць щодо коронавірусу

Яковенко наголосила, що важливо, щоб усі в’язні чи затримані були забезпечені тестуванням у разі підозри на зараження COVID-19 та необхідною медичною допомогою.

"Крім того, обмеження контакту із зовнішнім світом слід ефективно замінити альтернативними засобами спілкування з родиною та друзями, а також іншими заходами, що вживаються для пом’якшення негативного впливу обмежень на психічне здоров’я ув’язнених, у тому числі жінок", – розповіла координаторка уповноваженого з прав людини по зв’язках із громадськістю в Полтавській області.

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