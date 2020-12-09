Коронавірус став головною причиною смертності в США
Останній тиждень COVID-19 займає перше місце серед причин смерті в США. Щоденна смертність перевищує 8 випадків на мільйон осіб в більшості штатів.
Для порівняння: щотижня від серцево-судинних захворювань в США помирає близько 10 700 осіб, від раку легенів і трахеї – близько 4000, від хронічної обструктивної хвороби легень (ХОЗЛ) – понад 3700 і інсультів – понад 3600 пацієнтів. Водночас за останній тиждень від COVID-19 померли понад 10 700 американців, пише Інституту показників і оцінки здоров'я США.
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Що може покращити ситуацію
За їхніми даними, вакцинація прискорить перехід до нормальних показників до кінця 2021 року і запобіжить 9 000 смертей станом на 1 квітня. Ще 1400 життів можна врятувати, якщо прискорити вакцинацію груп високого ризику за еталонним сценарієм.
Фахівці також підкреслили важливість використання масок – якщо їх буде носити 95% населення, це врятує 66 000 осіб до квітня. Але поки що в усіх штатах очікується інтенсивне зростання числа госпіталізованих, який викличе "екстремальний стрес" у співробітників органів охорони здоров'я.
Коронавірус у США
- Нині США займає перше місце у світі за кількістю підтверджених випадків COVID-19.
- Захворіло понад 15,1 мільйона осіб.
- Кількість померлих від коронавірусу досягло 286 319.
- До квітня 2021 року, навіть за умови розширення масштабів вакцинації, очікують понад 500 тисяч смертей.
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