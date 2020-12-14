За минулу добу в Росії зареєстрували 27 328 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 14 грудня РФ повідомила про 2 681 256 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ повідомляє стопкоронавирус.рф.

Також на тему: Коронавірус в Україні: за добу виявили 6 451 нового хворого

Найбільше хворих у Москві (+5874 осіб за добу), Петербурзі (+3771) і Підмосков'ї (+1484).

За останню добу від коронавірусу померли 450 осіб. Всього з моменту початку епідемії в Росії, за інформацією влади, помер 47 391 хворий на коронавірус.

За добу одужали 18 562 особи, у яких виявили коронавірус. За весь час в Росії вилікувалися 2 124 797 осіб. Всього в РФ зробили 83,1 мільйона тестів. Прямо зараз в Росії ковідом хворіють 509 068 осіб, що більше, ніж минулої доби.

Коронавірус в Росії: основне