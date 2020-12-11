Коронавірус в Росії: рекордна добова смертність
За минулу добу в Росії зареєстрували 28 585 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 11 грудня РФ повідомила про 2 597 711 пацієнта з виявленим вірусом SARS-CoV-2.
У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ повідомляє стопкоронавирус.рф.
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Найбільше хворих у Москві (+7215 осіб за добу), Петербурзі (+3779) і Підмосков'ї (+1370).
За останню добу від коронавірусу померли 613 осіб, це найбільша кількість за весь час пандемії. Всього з моменту початку епідемії в Росії, за інформацією влади, померли 45 893 хворих на коронавірус.
За добу одужала 26 171 особа (на день раніше – 25 887 осіб), у яких виявили коронавірус. За весь час в Росії вилікувалися 2 059 840 осіб. Всього в РФ зробили 81,5 мільйона тестів. Прямо зараз в Росії ковідом хворіють 491 978 осіб, що більше, ніж минулої доби.
Коронавірус в Росії: основне
- Росія перебуває на 4 місці у світі за кількістю хворих.
- 28 жовтня російським лікарям заборонили публічно говорити про COVID-19 без узгодження слів з владою.
- В Росії заявили про початок виробництва вакцини проти COVID-19 під назвою "Супутник V". 11 серпня МОЗ РФ дав їй тимчасову реєстрацію.
- Статтю з описом російської вакцини розкритикували науковці з різних країн світу. Росіяни все заперечують.
- В РФ заявили, що вартість їхньої нової вакцини становитиме близько 1000 рублів (приблизно 360 гривень).
- Путін заявив, що в РФ не планують вводити загальнонаціональний локдаун.
- ЄС вніс в чорний список російську і китайську вакцину проти COVID-19.
- У трьох медичних працівників в Алтайському краї підтвердився коронавірус після вакцинації.
- Російські науковці тричі підвищували ефективність своєї вакцини проти коронавірусу.
- Володимир Путін розпорядився з 7 грудня, розпочати вакцинацію населення російським препаратом "Спутник V".
- 10 грудня Турецький уряд відмовився купувати вакцину від коронавірусу, яку виготовили у Росії.
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