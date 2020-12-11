За минулу добу в Росії зареєстрували 28 585 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 11 грудня РФ повідомила про 2 597 711 пацієнта з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше хворих у Москві (+7215 осіб за добу), Петербурзі (+3779) і Підмосков'ї (+1370).

За останню добу від коронавірусу померли 613 осіб, це найбільша кількість за весь час пандемії. Всього з моменту початку епідемії в Росії, за інформацією влади, померли 45 893 хворих на коронавірус.

За добу одужала 26 171 особа (на день раніше – 25 887 осіб), у яких виявили коронавірус. За весь час в Росії вилікувалися 2 059 840 осіб. Всього в РФ зробили 81,5 мільйона тестів. Прямо зараз в Росії ковідом хворіють 491 978 осіб, що більше, ніж минулої доби.

Коронавірус в Росії: основне