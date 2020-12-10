За минулу добу в Росії зареєстрували 27 927 нових хворих на COVID-19, це на 1737 випадків більше, ніж днем раніше. Загалом, станом на 10 грудня РФ повідомила про 2 569 126 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше хворих за добу виявили в Москві (+6730 осіб), Петербурзі (+3774), Московської (+1351) і Нижньогородській (+499) областях.

За останню добу від коронавірусу померли 562 осіб. Всього з моменту початку пандемії в Росії, за інформацією влади, померли 45 280 хворих на коронавірус.

За добу одужали 25 887 осіб (на день раніше – 26 266 осіб), у яких виявили коронавірус. За весь час в Росії вилікувалися 2 033 669 осіб. Всього в РФ зробили 81 мільйон тестів. Прямо зараз в Росії ковідом хворіють 490 177 осіб, що більше, ніж минулої доби.

Коронавірус в Росії: основне