За минулу добу в Росії зареєстрували 28 145 нових хворих на COVID-19. Це максимальний добовий приріст за весь час. Загалом, станом на 3 грудня РФ повідомила про 2 375 546 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Москві (+7750 особа), Петербурзі (+3692), Московській (+1193) і Нижньогородській (+481) областях.

За останню добу від коронавірусу померли 554 осіб (на день раніше – 589). Всього з моменту початку пандемії в Росії померли 41 607 хворих на коронавірус.

Одужали за минулу добу 29 502, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 859 851 особа. Всього в РФ зробили 77,6 мільйона тестів. Наразі в країні 474 088 активних випадків, що менше, ніж минулої доби.

Коронавірус в Росії: основне