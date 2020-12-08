За минулу добу в Росії зареєстрували 26 097 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 8 грудня РФ повідомила про 2 515 009 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Москві (+5232), Петербурзі (+3734), Московській (+1341) і Нижньогородській (+482) областях.

За останню добу від коронавірусу померли 562 осіб. Всього з моменту початку пандемії в Росії померли 44 159 хворих на коронавірус.

Одужали за минулу добу 24 938, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 981 526 осіб. Всього в РФ зробили 80 мільйонів тестів. Наразі в країні 489 324 активних випадків, що більше, ніж минулої доби.

Коронавірус в Росії: основне