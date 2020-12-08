Коронавірус в Росії: понад 26 тисяч нових випадків захворювання
За минулу добу в Росії зареєстрували 26 097 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 8 грудня РФ повідомила про 2 515 009 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.
У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.
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Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Москві (+5232), Петербурзі (+3734), Московській (+1341) і Нижньогородській (+482) областях.
За останню добу від коронавірусу померли 562 осіб. Всього з моменту початку пандемії в Росії померли 44 159 хворих на коронавірус.
Одужали за минулу добу 24 938, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 981 526 осіб. Всього в РФ зробили 80 мільйонів тестів. Наразі в країні 489 324 активних випадків, що більше, ніж минулої доби.
Коронавірус в Росії: основне
- Росія перебуває на 4 місці у світі за кількістю хворих.
- 28 жовтня російським лікарям заборонили публічно говорити про COVID-19 без узгодження слів з владою.
- В Росії заявили про початок виробництва вакцини проти COVID-19 під назвою "Супутник V". 11 серпня МОЗ РФ дав їй тимчасову реєстрацію.
- Статтю з описом російської вакцини розкритикували науковці з різних раїн світу. Росіяни все заперечують.
- В РФ заявили, що вартість їхньої нової вакцини становитиме близько 1000 рублів (приблизно 360 гривень).
- Путін заявив, що в РФ не планують вводити загальнонаціональний локдаун.
- ЄС вніс в чорний список російську і китайську вакцину проти COVID-19.
- У трьох медичних працівників в Алтайському краї підтвердився коронавірус після вакцинації.
- Російські науковці тричі підвищували ефективність своєї вакцини проти коронавірусу.
- Володимир Путін розпорядився з 7 грудня, розпочати вакцинацію населення російським препаратом "Спутник V".
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