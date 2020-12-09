За минулу добу в Росії зареєстрували 26 190 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 9 грудня РФ повідомила про 2 541 199 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Москві (+5145), Петербурзі (+3761), Московській (+1372) і Нижньогородській (+494) областях.

За останню добу від коронавірусу померли 559 осіб. Всього з моменту початку пандемії в Росії померли 44 718 хворих на коронавірус.

Одужали за минулу добу 26 266, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 2 007 792 особи. Всього в РФ зробили 80,5 мільйонів тестів. Наразі в країні 488 689 активних випадків, що більше, ніж минулої доби.

Коронавірус в Росії: основне