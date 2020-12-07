За минулу добу в Росії зареєстрували 28 142 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 7 грудня РФ повідомила про 2 488 912 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Москві (+7279), Петербурзі (+3741), Московській (+1315) і Нижньогородській (+485) областях.

За останню добу від коронавірусу померли 456 осіб. Всього з моменту початку пандемії в Росії померли 43 597 хворих на коронавірус.

Одужали за минулу добу 18 850, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 956 588 осіб. Всього в РФ зробили 79,7 мільйона тестів. Наразі в країні 488 727 активних випадків, що більше, ніж минулої доби.

Коронавірус в Росії: основне