За минулу добу в Росії зареєстрували 27 403 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 4 грудня РФ повідомила про 2 402 949 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Москві (+6868 особа), Петербурзі (+3694), Московській (+1223) і Нижньогородській (+496) областях.

За останню добу від коронавірусу померли 569 осіб (на день раніше – 554). Всього з моменту початку пандемії в Росії померли 42 176 хворих на коронавірус.

Одужали за минулу добу 28 901, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 888 752 осіб. Всього в РФ зробили 78,2 мільйона тестів. Наразі в країні 472 021 активних випадків, що менше, ніж минулої доби.

Коронавірус в Росії: основне