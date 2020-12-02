За минулу добу в Росії зареєстрували 25 345 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 2 грудня РФ повідомила про 2 347 401 пацієнта з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Москві (+5191 особа), Петербурзі (+3684), Московській (+1148) і Нижньогородській (+473) областях.

За останню добу від коронавірусу померли 589 осіб (на день раніше – 569). Це максимальна добова смертність від коронавірусу в Росії. Всього з моменту початку пандемії в Росії померли 41 053 хворих на коронавірус.

Одужали за минулу добу 26 882, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 830 349 осіб. Всього в РФ зробили 77,2 мільйона тестів. Наразі в країні 475 999 активних випадків, що менше, ніж минулої доби.

Коронавірус в Росії: основне