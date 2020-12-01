За минулу добу в Росії зареєстрували 26 402 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 1 грудня РФ повідомила про 2 322 056 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Москві (+6524 особи), Петербурзі (+3697), Московській (+1104) і Нижньогородській (+462) областях, а також в Карелії (+427).

За останню добу від коронавірусу померли 569 осіб (на день раніше – 368). Це максимальна добова смертність від коронавірусу в Росії. Всього з моменту початку пандемії в Росії померли 40 464 хворих на коронавірус.

Одужали за минулу добу 24 763, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 803 467 осіб. Всього в РФ зробили 76,7 мільйона тестів. Наразі в країні 478 125 активних випадків, що більше, ніж минулої доби.

Коронавірус в Росії: основне