Станом на 28 грудня у Росії зареєстрували 3 078 035 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили рекордну кількість випадків інфікувань – 27 787.

Варто зауважити, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим. Про ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+6253), Петербурзі (+3748), Підмосков'ї (+1606), а також у Нижньогородській (+502) і Свердловській областях (+404).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померли 487 людини. Внаслідок цього загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 55 265.

За цей період одужали 20 480 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 2 471 309 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 89,5 мільйонів тестів на коронавірус.

Коронавірус в Росії: що відомо