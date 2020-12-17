За минулу добу в Росії зареєстрували 28 214 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 17 грудня РФ повідомила про 2 762 668 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше хворих у Москві (+6711 осіб за добу), Петербурзі (+3763) і Підмосков'ї (+1371).

За останню добу від коронавірусу померли 587 осіб. Всього з моменту початку епідемії в Росії, за інформацією влади, помер 49 151 хворий на коронавірус.

За добу одужали 26 440 особи, у яких виявили коронавірус. За весь час в Росії вилікувалися 2 202 540 осіб. Всього в РФ зробили 84,3 мільйона тестів. Прямо зараз в Росії ковідом хворіють 510 977 осіб, що більше, ніж минулої доби.

Коронавірус в Росії: основне