За минулу добу в Росії зареєстрували 26 509 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 16 грудня РФ повідомила про 2 734 454 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше хворих у Москві (+5028 осіб за добу), Петербурзі (+3758) і Підмосков'ї (+1477).

За останню добу від коронавірусу померли 596 осіб. Всього з моменту початку епідемії в Росії, за інформацією влади, померло 48 564 хворих на коронавірус.

За добу одужали 26 509 особи, у яких виявили коронавірус. За весь час в Росії вилікувалися 2 176 100 осіб. Всього в РФ зробили 83,8 мільйона тестів. Прямо зараз в Росії ковідом хворіють 509 790 осіб.

Коронавірус в Росії: основне