Коронавірус в РФ: за добу померло майже 600 людей
За минулу добу в Росії зареєстрували 26 509 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 16 грудня РФ повідомила про 2 734 454 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.
У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ повідомляє стопкоронавирус.рф.
Також на тему: В Україні за добу виявили 10 622 хворих на коронавірус: статистика
Найбільше хворих у Москві (+5028 осіб за добу), Петербурзі (+3758) і Підмосков'ї (+1477).
За останню добу від коронавірусу померли 596 осіб. Всього з моменту початку епідемії в Росії, за інформацією влади, померло 48 564 хворих на коронавірус.
За добу одужали 26 509 особи, у яких виявили коронавірус. За весь час в Росії вилікувалися 2 176 100 осіб. Всього в РФ зробили 83,8 мільйона тестів. Прямо зараз в Росії ковідом хворіють 509 790 осіб.
Коронавірус в Росії: основне
- Росія перебуває на 4 місці у світі за кількістю хворих.
- 28 жовтня російським лікарям заборонили публічно говорити про COVID-19 без узгодження слів з владою.
- В Росії заявили про початок виробництва вакцини проти COVID-19 під назвою "Супутник V". 11 серпня МОЗ РФ дав їй тимчасову реєстрацію.
- Статтю з описом російської вакцини розкритикували науковці з різних країн світу. Росіяни все заперечують.
- В РФ заявили, що вартість їхньої нової вакцини становитиме близько 1000 рублів (приблизно 360 гривень).
- Путін заявив, що в РФ не планують вводити загальнонаціональний локдаун.
- ЄС вніс в чорний список російську і китайську вакцину проти COVID-19.
- У трьох медичних працівників в Алтайському краї підтвердився коронавірус після вакцинації.
- Російські науковці тричі підвищували ефективність своєї вакцини проти коронавірусу.
- Володимир Путін розпорядився з 7 грудня, розпочати вакцинацію населення російським препаратом "Спутник V".
- 10 грудня Турецький уряд відмовився купувати вакцину від коронавірусу, яку виготовили у Росії.
Поділитися новиною