За минулу добу в Росії зареєстрували 26 689 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 15 грудня РФ повідомила про 2 707 945 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше хворих у Москві (+5418 осіб за добу), Петербурзі (+3765) і Підмосков'ї (+1392).

За останню добу від коронавірусу померли 577 осіб. Всього з моменту початку епідемії в Росії, за інформацією влади, померло 47 968 хворих на коронавірус.

За добу одужали 24 813 особи, у яких виявили коронавірус. За весь час в Росії вилікувалися 2 149 610 осіб. Всього в РФ зробили 83,4 мільйона тестів. Прямо зараз в Росії ковідом хворіють 510 367 осіб, що більше, ніж минулої доби.

Коронавірус в Росії: основне