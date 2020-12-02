На коронавірус перехворіли вже близько 3% населення України, – МОЗ
На COVID-19 перехворіло близько 3% населення України – такі дані Центру громадського здоров'я МОЗ. Причому у близько 20% інфікованих складний перебіг коронавірусного захворювання.
Про це заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак сказала в інтерв'ю Телеграф.
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За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ, на COVID-19 вже перехворіли приблизно 3% населення України,
– зазначила Микичак.
За її словами, близько 20% пацієнтів поступають у стаціонари з ускладненнями, через це лікування триває довго, перебіг хвороби складно прогнозований. Пацієнти потребують не тільки особливих умов, постсиндромного медикаментозного лікування, але респіраторної підтримки киснем, особливого тривалого догляду.
Микичак також розповіла, що наразі в Україні спостерігається прогресивне зростання, яке додалось до зростання сезонної захворюваності респіраторними інфекціями.
Яка захворюваність на COVID-19 в Україні
- Станом на 2 грудня в Україні офіційно повідомили про 758 264 хворих на коронавірус.
- 13 141 людина захворіла на COVID-19 впродовж минулої доби.
- Одужали 369 054 хворих, з них впродовж останньої доби побороли хворобу – 13 882 пацієнтів – це більше, аніж добовий приріст інфікованих.
- Натомість до лікарень госпіталізували ще 1 447 людей з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання.
- Померли від ускладнень коронавірусу 12 717 пацієнтів.
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