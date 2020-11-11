Через збільшення кількості хворих на COVID-19 в Україні почали відтерміновувати планові хірургічні втручання. Для чого потрібні такі заходи і чи загрожує це важкохворим українцям?

Все, що потрібно знати про нововведення – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Що відомо про рішення?

З 9 листопада планові госпіталізації та операції в Україні заборонені — лікарні прийматимуть лише ургентних хворих та пацієнтів з COVID-19.

Таке рішення влада уже приймала під час жорсткого карантину навесні й чинним воно було до червня. Крім того, заборону передбачає постанова Кабінету Міністрів №641 для усіх регіонів "помаранчевої" зони (наразі діє на всій території України).

Що таке планові операції?

Йдеться про хірургічні втручання, перед виконанням яких пацієнт повинен пройти повну передопераційну підготовку. Це можна зробити тоді, коли зручно з лікувальних та організаційних міркувань. Проте необґрунтоване відтермінування може призвести до зниження ефективності самої операції.

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Чим допоможе відтермінування?

Є кілька причин прийняття такого рішення. Передусім це потрібно для того, щоб збільшити кількість ліжкомісць у госпіталях, а також для залучення лікарів і медсестер до надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.

Крім того, під час підготовки до планових операцій пацієнти повинні пройти низку додаткових обстежень, таким чином ще більше ризикуючи інфікуватися.



Лікарів та медсестер залучатимуть до лікування пацієнтів з COVID-19 / Фото Getty Images

Як пояснив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, Україна перейшла на другий етап протидії COVID-19. Так, кількість ліжок для хворих планують збільшити до 80 тисяч (наразі є 50 тисяч), з них 60 тисяч впродовж місяця повинні забезпечити киснем.

Уже на третьому етапі (коли кількість хворих буде сягати 11-15 тисяч на добу, а заповненість ліжок – не менше 85% по всій країні) можуть розгортати польові шпиталі у пристосованих для цього приміщеннях.

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Які операції не будуть скасовувати?

Заборона стосується лише планових операцій. Ургентні (невідкладні) оперативні втручання відтерміновувати не будуть. Йдеться, зокрема, про онкозахворювання, пологи та інші хірургічні втручання і госпіталізації, які неможливо перенести.

Так, винятками є:

випадки ускладненого перебігу вагітності та пологів;

медична допомога вагітним, породіллям та новонародженим;

медична допомога пацієнтам з онкологічними захворюваннями у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров'я;

паліативна медична допомога у стаціонарних умовах (потребують пацієнти із серйозними хворобами для полегшення симптомів і зменшення страждання внаслідок захворювання; може надаватися паралельно з радикальною терапією);

високоспеціалізована медична допомога, яка надається закладами охорони здоров'я національного рівня (багатопрофільні та спеціалізовані лікарні, диспансери тощо);

інші невідкладні й термінові госпіталізації, якщо їх відтермінування спричиняє значний ризик для життя або здоров'я пацієнтів.

Важливо, що остаточне рішення щодо того, чи може пацієнт зачекати з хірургічним втручанням, приймає безпосередньо лікар.