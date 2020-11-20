В окупованому Криму протягом 19 листопада COVID-19 підтвердили ще у 203 людей, 6 хворих – померли. Загалом від початку епідемії захворювання діагностували вже у понад 13,5 тисячі кримчан.

Ситуація з коронавірусом в окупованому Криму

За добу 19 листопада на півострові коронавірус підтвердили у 203 людей. Зокрема, 33 з них не мали симптомів захворювання. Про це повідомляє російський уряд Криму, пишуть "Крим.Реалії".

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Із загальної кількості випадків 112 виявлені при зверненні за медичною допомогою, 91 – серед контактних осіб за раніше зареєстрованими випадками,

– йдеться у повідомленні.

Амбулаторне лікування наразі проходять 2 523 людини, стаціонарне – 2 504, ізольовані в обсерватори – 18.

За минулу добу від COVID-19 померли 6 пацієнтів. Від початку епідемії недуга забрала життя 234 місцевих жителів. Одужати вдалося вже 8 933 людям.

Загалом коронавірус підтвердили у 13 150 кримчан.

До слова, у Росспоживнагляді раніше заявили, що спалах захворюваності COVID-19 на півострові очікують до середини грудня.

Зверніть увагу! Правозахисники стверджують, що окупанти спеціально занижують загальну кількість хворих на коронавірус. Жодні міжнародні експерти не можуть поручитися за ці дані. Кримська правозахисна група наголошує, що рівень тестування на півострові залишається низьким.