Коронавірус в окупованому Криму: кількість нових заражень та смертей зростає
В окупованому Криму протягом 19 листопада COVID-19 підтвердили ще у 203 людей, 6 хворих – померли. Загалом від початку епідемії захворювання діагностували вже у понад 13,5 тисячі кримчан.
Ситуація з коронавірусом в окупованому Криму
За добу 19 листопада на півострові коронавірус підтвердили у 203 людей. Зокрема, 33 з них не мали симптомів захворювання. Про це повідомляє російський уряд Криму, пишуть "Крим.Реалії".
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Із загальної кількості випадків 112 виявлені при зверненні за медичною допомогою, 91 – серед контактних осіб за раніше зареєстрованими випадками,
– йдеться у повідомленні.
Амбулаторне лікування наразі проходять 2 523 людини, стаціонарне – 2 504, ізольовані в обсерватори – 18.
За минулу добу від COVID-19 померли 6 пацієнтів. Від початку епідемії недуга забрала життя 234 місцевих жителів. Одужати вдалося вже 8 933 людям.
Загалом коронавірус підтвердили у 13 150 кримчан.
До слова, у Росспоживнагляді раніше заявили, що спалах захворюваності COVID-19 на півострові очікують до середини грудня.
Хто відповідальний за ситуацію з коронавірусів в Криму?Цілком і повністю Росія. За нормами міжнародного права, саме держава-окупант несе повну відповідальність за політику безпеки й гуманітарної ситуації на окупованих нею територіях.
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