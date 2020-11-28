Впродовж доби 27 листопада серед військових та працівників Збройних сил України виявили 213 нових випадків коронавірусу. Кількість тих, хто зараз хворіє на COVID-19, сягла 2 975 осіб.

Статистика коронавірусу у лавах ЗСУ

Від початку пандемії коронавірусом одужали 7053 людини. На жаль, померли 26 хворих. Про це повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

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На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 736 людей, у 105 з них ізоляція закінчується у найближчі 3 доби. Що відомо про нові випадки коронавірусу

За останню добу COVID-19 діагностували у 213 військових та працівників ЗСУ. З них 30 – у лікарні.

Куди госпіталізували нових інфікованих військових:

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України;

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 5 військовослужбовців;

ізолятор військової частини (Сумська область) – 6 військовослужбовців;

Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, 65 військовий мобільний госпіталь, Хмельницький військовий госпіталь та Обласна інфекційна лікарня міста Кропивницького – по 1 військовослужбовцю;

Миколаївський військовий госпіталь та ізолятор військової частини (Київська область) – по 3 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, 66 військовий мобільний госпіталь, Деснянський військовий госпіталь – по 2 військовослужбовці;

Київська МКЛ – 1 працівник ЗС України.

Їхній стан здоров'я – задовільний



На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 183 хворих. Найбільше – на Київщині, Одещині та Львівщині.

Командування Медичних сил Збройних Сил України попередило, що згідно з їхнім аналізом, найчастіше хвороба серед військовослужбовців поширювалася під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними).