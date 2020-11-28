Коронавірус не відступає з лав ЗСУ: скільки нових випадків виявили
Впродовж доби 27 листопада серед військових та працівників Збройних сил України виявили 213 нових випадків коронавірусу. Кількість тих, хто зараз хворіє на COVID-19, сягла 2 975 осіб.
Статистика коронавірусу у лавах ЗСУ
Від початку пандемії коронавірусом одужали 7053 людини. На жаль, померли 26 хворих. Про це повідомила пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
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За останню добу COVID-19 діагностували у 213 військових та працівників ЗСУ. З них 30 – у лікарні.
Куди госпіталізували нових інфікованих військових:
- Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України;
- Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 5 військовослужбовців;
- ізолятор військової частини (Сумська область) – 6 військовослужбовців;
- Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, 65 військовий мобільний госпіталь, Хмельницький військовий госпіталь та Обласна інфекційна лікарня міста Кропивницького – по 1 військовослужбовцю;
- Миколаївський військовий госпіталь та ізолятор військової частини (Київська область) – по 3 військовослужбовці;
- Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, 66 військовий мобільний госпіталь, Деснянський військовий госпіталь – по 2 військовослужбовці;
- Київська МКЛ – 1 працівник ЗС України.
Їхній стан здоров'я – задовільний
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 183 хворих. Найбільше – на Київщині, Одещині та Львівщині.
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