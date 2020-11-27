Коронавірус може призвести до ускладнення захворювань ясен і навіть до випадання зубів. Це ще один наслідок COVID-19.

Виявилося, що деякі люди, які перехворіли на COVID-19 скаржилися на випадіння зубів без кровотечі, пише The New York Times.

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Коронавірус та стоматологічні проблеми

Газета наводить як приклад кілька таких випадків. Це трапилося з мешканкою Нью-Йорка Фарою Хемілі, яка повідомила, що втратила зуб, при цьому вона не відчувала болю, також не було кровотечі. Вона перехворіла COVID-19 навесні.

Крім того, Хемілі розповіла про випадки інших людей, які хворіли на коронавірус, у яких теж випадали зуби або ставали сірими або стали крихкими, а також підвищувалася чутливість ясен.

Чому коронавірус пошкоджує зуби

Поки невідомо, чому виникають проблеми через коронавірус. Але експерти видання назвали кілька причин.

Лікар-пародонтолог з Університету Юти Девід Окано припустив, що вже наявні стоматологічні проблеми у людей можуть посилюватися через COVID-19.

Президент Фонду ангіогенезу – некомерційної організації, що вивчає захворювання кровоносних судин, Вільям Лі зазначив, що звіти про стоматологічні проблеми й втрати зубів будуть включені в перелік довгострокових наслідків COVID-19, які необхідно вивчити.

За його словами, випадіння зубів без кровотечі вказує на незвичні процеси, які відбуваються з кровоносними судинами в яснах.

Ймовірно, що у виявлених випадках вірус пошкодив в яснах кровоносні судини, необхідні для підтримки зубів. Це може пояснювати й той факт, що при випаданні зубів пацієнти не відчували болю,

– сказав він.

При цьому стоматолог-ортопед з Каліфорнії Майкл Ширер заявив, що захворювання ясен можуть бути проявом захисної реакції організму на проникнення вірусу.