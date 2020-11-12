У США за 11 листопада коронавірус діагностували у максимальної кількості людей з часу початку пандемії. Лише за добу в країні виявили 136 325 нових хворих.

У США – більше ніж 10 мійльонів хворих на COVID-19 Загальна кількість інфікованих у США досягла 10 мільйонів 400 тисяч осіб. Летальних випадків – понад 240 тисяч. Такі песимістичні дані оприлюднив Університет медицини імені Джона Гопкінса. До теми Кілька медиків захворіли COVID-19, хоча були щеплені російською вакциною Новий рекорд на 8 тисяч перевищив попередній максимальний показник, який зареєстрували 7 листопада. Наразі США очолюють список країн світу з найвищою коронавірусною статитистикою. ТОП-5 країн з найбільшою кількістю хворих на COVID-19: США – 10 мілйьонів 400 тисяч;

Індія – 8 мільйонів 683 тисячі;

Бразилія – 5 мільйонів 747 тисяч;

Франція – 1 мільйон 914 тисяч;

Росія – 1 мільйон 822 тисячі. Яка ситуація з коронавірусом загалом у світі? Станом на 12 листопада у світі недугою інфікувались понад 52 мільйони 124 тисячі осіб. Померли – більше ніж 1 мільйон 284 тисячі. Одужали – майже 34 мілйьони. В Україні кількість хворих уже перевищила 500 тисяч. Лише за останню добу в країні Станом на 12 листопада у світі недугою інфікувались понад 52 мільйони 124 тисячі осіб. Померли – більше ніж 1 мільйон 284 тисячі. Одужали – майже 34 мілйьони. В Україні кількість хворих уже перевищила 500 тисяч. Лише за останню добу в країні виявили 11 тисяч 57 випадків коронавірусу.