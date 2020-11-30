Станом на 30 листопада у Києві зафіксовано 70 478 підтверджених випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. За минулу добу виявили 1 460 нових хворих.

Серед нових пацієнтів 62 медичні працівники. Про це у своєму телеграм-каналі розповів мер Києва Віталій Кличко.

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За минулу добу хворобу діагностували у:

783 жінок віком від 18 до 94 років,

515 чоловіків віком від 19 до 89 рокiв,

99 дівчаток від 7 місяців до 17 років,

63 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

Впродовж 29 листопада до лікарень столиці госпіталізували 86 пацієнтів. Інші залишились вдома на самоізоляції, вони лікуються під контролем лікарів.

За цей період померли ще 13 хворих. Натомість одужали ще 88 людей.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше нових хворих зафіксували в Дніпровському (+256), Подільському (+230) та в Деснянському (+180) районах.

Ситуація у столичних лікарнях

Нині до лікарень Києва госпіталізовано 2 222 хворих на коронавірус. Серед них 35 дітей.

926 пацієнтів перебувають у важкому стані.

Кисневу підтримку отримують 1 335 людей.

Під апаратами ШВЛ перебуває 31 хворий.

Заповненість ліжок в комунальних медзакладах міста становить 57%.

Від початку пандемії у Києві виявили 70 478 хворих на коронавірус. 1 292 пацієнти померли, але 22 843 вдалося подолати недугу.

Захворюваність на ГРВІ та грип

Кличко додав, що окрім коронавірусу, у місті загострилися сезонні захворювання. Зокрема грип та ГРВІ.