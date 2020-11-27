Станом на 27 листопада в Києві 65 539. людей інфікувалися коронавірусом, впродовж минулої доби виявили найбільшу кількість хворих за весь час пандемії – 1520.

Також відомо, що від учора в столиці від ускладнень коронавірусної хвороби померли 26 хворих. Усього від COVID-19 померли 1253 киянина. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Серед нових випадків інфікувань:

869 жінок віком від 18 до 83 років.

607 чоловіків віком від 19 до 92 рокiв.

22 дівчинки від 7 до 17 років і 22 хлопчики від 25 днів до 17 років.

56 медиків.

Що відомо про стан хворих

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували найбільшу кількість пацієнтів від початку пандемії – 121 людину. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Загалом у стаціонарах медзакладів Києва станом на 27 листопада отримують лікування 2 088 хворих на коронавірус, зокрема 31 дитина. У важкому стані перебувають 858 пацієнтів, кисневої підтримки потребують 1 233 пацієнти, підключені до апаратів ШВЛ – 30 хворих.

Одужали в столиці за добу 375 людей. Усього коронавірус подолали 22 317 мешканців Києва.