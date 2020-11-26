Станом на 26 листопада у Києві зареєстровано 64 019 випадків зараження коронавірусом. 1 399 інфікованих виявили за минулу добу.

Серед нових хворих – 65 медичних працівників. Про це у своєму телеграм-каналі розповів мер Києва Віталій Кличко.

Актуально Вперше в Україні за добу виявили понад 15 тисяч хворих на COVID-19

За 25 листопада COVID-19 діагностували у:

809 жінок віком від 19 до 98 років,

502 чоловіки віком від 18 до 90 рокiв,

45 дівчаток від 9 місяців до 17 років,

43 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Впродовж цього періоду до лікарень госпіталізували 107 пацієнтів. Інші залишились вдома на самоізоляції, вони лікуються під контролем лікарів.

На жаль, ще 31 хворий помер. Натомість одужали за минулу добу 505 людей.

Від початку 2020 року у столиці зареєстрували 64 019 хворих на коронавірус. 1 227 інфікованих померли, але 21 942 мешканці Києва зуміли подолати хворобу.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше нових хворих виявили в Деснянському (+250), Святошинському (+202) та в Солом‘янському (+179) районах.