Коронавірус у Києві: за добу виявили 1 038 нових хворих
Станом на 25 грудня в Києві зафіксували 106 078 випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Серед 1 038 нових пацієнтів – 24 медики.
Впродовж 24 грудня внаслідок хвороби у Києві померли 14 людей. Натомість ще 1208 людей одужали. Про це у своєму телеграм-каналі розповів мер міста Віталій Кличко.
Актуально Коронавірус в Україні: 11 035 нових хворих, з них 484 дитини та 388 медиків
Серед нових хворих знову більше жінок, ніж чоловіків. Найстаршій пацієнтці – 89 років, а найстаршому пацієнтові – 90.
Захворіли також 57 дітей. Наймолодшим всього 3 та 11 місяців.
Що відомо про нових пацієнтів:
- 568 жінок віком від 18 до 89 років,
- 413 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв,
- 31 дівчинка від 3 місяців до 17 років,
- 26 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 91 пацієнта. Інші перебувають на самоізоляції й лікуються вдома під контролем лікарів.
Коронавірус у районах Києва:
Найбільше нових випадків зараження коронавірусною хворобою виявили в Дарницькому (+293), а також у Дніпровському (+175) та в Деснянському (115) районах.
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