Станом на 25 листопада у Києві зареєстрували 62 620 хворих на коронавірус. 980 з них виявили за минулу добу.

Серед нових хворих – 53 медичні працівники. Про це у своєму телеграм-каналі розповів мер Києва Віталій Кличко.

До теми В Україні виявили 13 882 нових випадки зараження COVID-19 за добу: статистика

За 24 листопада COVID-19 діагностували у:

509 жінок віком від 18 до 89 років,

316 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв,

80 дівчаток від 2 до 17 років.

75 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Впродовж цього періоду до лікарень госпіталізували 70 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, лікуючись під контролем лікарів.

Столиця власними силами підготувала майже 4 500 ліжок у комунальних медзакладах для надання допомоги хворим на коронавірус. Серед них 1639 ліжок з підведеним киснем. Зокрема: 1158 – з централізованою подачею. Та 481 – з кисневими концентраторами,

– розповів Кличко.

Впродовж 24 листопада одужали ще 346 людей. Натомість померли 23 інфікованих.

Від початку пандемії у столиці виявили 62 620 хворих на коронавірус.

21 437 з них вже подолали хворобу.

Але, на жаль, COVID-19 забрав життя 1 196 киян.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом виявили в Деснянському (+217), Дніпровському (+189) та Солом'янському (+145) районах.