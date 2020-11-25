Коронавірус у Києві: захворіло двомісячне немовля
Станом на 25 листопада у Києві зареєстрували 62 620 хворих на коронавірус. 980 з них виявили за минулу добу.
Серед нових хворих – 53 медичні працівники. Про це у своєму телеграм-каналі розповів мер Києва Віталій Кличко.
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За 24 листопада COVID-19 діагностували у:
- 509 жінок віком від 18 до 89 років,
- 316 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв,
- 80 дівчаток від 2 до 17 років.
- 75 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.
Впродовж цього періоду до лікарень госпіталізували 70 пацієнтів. Інші перебувають на самоізоляції, лікуючись під контролем лікарів.
Столиця власними силами підготувала майже 4 500 ліжок у комунальних медзакладах для надання допомоги хворим на коронавірус. Серед них 1639 ліжок з підведеним киснем. Зокрема: 1158 – з централізованою подачею. Та 481 – з кисневими концентраторами,
– розповів Кличко.
Впродовж 24 листопада одужали ще 346 людей. Натомість померли 23 інфікованих.
Коронавірус у районах Києва
Найбільше нових випадків зараження коронавірусом виявили в Деснянському (+217), Дніпровському (+189) та Солом'янському (+145) районах.
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