Станом на 24 грудня у Києві не зменшується кількість хворих на коронавірус, за добу захворіли ще 1377 киян. Від ускладнень хвороби померли 23 хворих.

Загалом в Києві коронавірусну хворобу підтвердили уже 105 040 людям. Усього за період пандемії в столиці 1802 летальних випадків від коронавірусу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Випадки захворювання впродовж минулої доби:

796 жінок віком від 18 до 87 років;

530 чоловіків віком від 18 до 95 рокiв;

29 дівчаток від 2 до 17 років;

22 хлопчики від 10 місяців до 17 років;

36 медиків.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 275, у Дніпровському – 212 та в Деснянському районі – 200 випадків.

Одужали за добу – 833 людини. Від початку епідемії коронавірус подолали 35 761 мешканець Києва.

Що відомо про стан хворих

До лікарень столиці госпіталізували 69 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

У стаціонарах медзакладів столиці станом на 24 грудня лікуються 1895 хворих на коронавірус, зокрема 12 дітей.

У важкому стані перебуває 1140 пацієнтів, кисневу підтримку отримують 1313 хворих, під апаратами ШВЛ – 20.

Зверніть увагу! Заповненість ліжок в комунальних медзакладах Києва – понад 48%.

Також Кличко повідомив, що впродовж минулої доби, лише мобільні бригади медиків відібрали 1905 зразків біоматеріалу для аналізу на COVID-19. Всього з початку роботи мобільних бригад відібрано 179 375 зразків.