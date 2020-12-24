Коронавірус в Києві: хвороба не відступає, за добу понад тисяча хворих
Станом на 24 грудня у Києві не зменшується кількість хворих на коронавірус, за добу захворіли ще 1377 киян. Від ускладнень хвороби померли 23 хворих.
Загалом в Києві коронавірусну хворобу підтвердили уже 105 040 людям. Усього за період пандемії в столиці 1802 летальних випадків від коронавірусу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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Випадки захворювання впродовж минулої доби:
- 796 жінок віком від 18 до 87 років;
- 530 чоловіків віком від 18 до 95 рокiв;
- 29 дівчаток від 2 до 17 років;
- 22 хлопчики від 10 місяців до 17 років;
- 36 медиків.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 275, у Дніпровському – 212 та в Деснянському районі – 200 випадків.
Одужали за добу – 833 людини. Від початку епідемії коронавірус подолали 35 761 мешканець Києва.
Що відомо про стан хворих
До лікарень столиці госпіталізували 69 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
- У стаціонарах медзакладів столиці станом на 24 грудня лікуються 1895 хворих на коронавірус, зокрема 12 дітей.
- У важкому стані перебуває 1140 пацієнтів, кисневу підтримку отримують 1313 хворих, під апаратами ШВЛ – 20.
Також Кличко повідомив, що впродовж минулої доби, лише мобільні бригади медиків відібрали 1905 зразків біоматеріалу для аналізу на COVID-19. Всього з початку роботи мобільних бригад відібрано 179 375 зразків.
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