У Києві станом на 24 листопада добовий приріст хворих на коронавірус становить 1 422. Захворюваність в столиці тримається на високому рівні.

До лікарень столиці госпіталізували 68 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів. Про це повідомив у телеграм міський голова Києва Віталій Кличко.

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Захворіли на коронавірус в Києві упродовж доби:

865 жінок віком від 18 до 84 років

471 чоловік віком від 19 до 86 рокiв

51 дівчинка від 9 місяців до 17 років

35 хлопчиків від 23 днів до 16 років.

81 медик.

Померли минулої доби від ускладнень коронавірусу 30 мешканців Києва, усього коронавірус забрав життя 1173 киян.

Загалом, від початку пандемії в столиці коронавірусом інфікувалися 61 640 людей, з яких станом на 24 листопада 21 091 пацієнт вже одужав, зокрема 347 киян подолали коронавірус впродовж минулої доби.

Найбільше нових випадків інфікування виявили в Деснянському районі – 427, у Подільському – 170 та в Дарницькому районі – 159.



Поширення коронавірусу в Києві / Фото телеграм Віталія Кличка