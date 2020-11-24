Коронавірус у Києві: 30 смертей внаслідок перебігу хвороби, півтори тисячі інфікованих
У Києві станом на 24 листопада добовий приріст хворих на коронавірус становить 1 422. Захворюваність в столиці тримається на високому рівні.
До лікарень столиці госпіталізували 68 пацієнтів, інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів. Про це повідомив у телеграм міський голова Києва Віталій Кличко.
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Захворіли на коронавірус в Києві упродовж доби:
- 865 жінок віком від 18 до 84 років
- 471 чоловік віком від 19 до 86 рокiв
- 51 дівчинка від 9 місяців до 17 років
- 35 хлопчиків від 23 днів до 16 років.
- 81 медик.
Померли минулої доби від ускладнень коронавірусу 30 мешканців Києва, усього коронавірус забрав життя 1173 киян.
Загалом, від початку пандемії в столиці коронавірусом інфікувалися 61 640 людей, з яких станом на 24 листопада 21 091 пацієнт вже одужав, зокрема 347 киян подолали коронавірус впродовж минулої доби.
Найбільше нових випадків інфікування виявили в Деснянському районі – 427, у Подільському – 170 та в Дарницькому районі – 159.
Поширення коронавірусу в Києві / Фото телеграм Віталія Кличка
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