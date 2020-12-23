Коронавірус у Києві: за добу захворіло близько сотні дітей
Станом на 23 грудня у Києві виявлено 103 663 хворих на коронавірус. 1 381 з них зареєстрували за минулу добу.
Впродовж 22 грудня виписали 947 пацієнтів, ще 30 хворих померли. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Актуально Коронавірус в Україні: 10 136 нових хворих, але смертність та кількість госпіталізацій – висока
Серед нових хворих знову більше жінок, ніж чоловіків. Найстаршій пацієнтці 90 років, а найстаршому пацієнту – 86.
Хворобу виявили й у 91 дитини. Наймолодшим хворим всього 4 та 7 місяців.
Що відомо про нових пацієнтів:
- 778 жінок віком від 18 до 90 років,
- 512 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв,
- 40 дівчаток від 4 місяців до 17 років,
- 51 хлопчик від 7 місяців до 17 років.
Серед нових хворих – 42 медики. Загалом від початку пандемії коронавірус діагностували у 3 639 столичних медичних працівників.
Коронавірус в районах Києва
Найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому (288), Деснянському (165) та в Дніпровському (152) районах.
Завантаженість лікарень Києва
- До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 98 пацієнтів. Інші нові пацієнти залишились лікуватися вдома на самоізоляції.
- У стаціонарах медзакладах міста нині лікуються 1 908 хворих на коронавірус. З них 11 дітей.
- 1 112 пацієнтів перебувають у важкому стані.
- Кисневу підтримку отримують 1325 людей.
- Під апаратами ШВЛ – 27 хворих.
- Заповненість ліжок в комунальних медзакладах Києва становить понад 48%.
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