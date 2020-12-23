Станом на 23 грудня у Києві виявлено 103 663 хворих на коронавірус. 1 381 з них зареєстрували за минулу добу.

Впродовж 22 грудня виписали 947 пацієнтів, ще 30 хворих померли. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Актуально Коронавірус в Україні: 10 136 нових хворих, але смертність та кількість госпіталізацій – висока

Серед нових хворих знову більше жінок, ніж чоловіків. Найстаршій пацієнтці 90 років, а найстаршому пацієнту – 86.

Хворобу виявили й у 91 дитини. Наймолодшим хворим всього 4 та 7 місяців.

Що відомо про нових пацієнтів:

778 жінок віком від 18 до 90 років,

512 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв,

40 дівчаток від 4 місяців до 17 років,

51 хлопчик від 7 місяців до 17 років.

Серед нових хворих – 42 медики. Загалом від початку пандемії коронавірус діагностували у 3 639 столичних медичних працівників.

Коронавірус в районах Києва

Найбільше нових випадків зараження виявили в Дарницькому (288), Деснянському (165) та в Дніпровському (152) районах.

Станом на 23 грудня коронавірус діагностували у 103 663 киян. 34 928 з них вже одужали, але 1 779 не змогли подолати хворобу.

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