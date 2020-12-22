Станом на 22 грудня у Києві зареєстровано 102 282 інфікованих коронавірусом. За минулу добу хворобу діагностували 1 159 мешканцям міста.

Серед нових хворих – 36 медиків. Про це у своєму телеграм-каналі розповів мер міста Віталій Кличко.

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Найбільше нових випадків інфікування знову зафіксували серед жінок. Найстаршій пацієнтці – 88 років, а найстаршому хворому чоловікові – 90.

За минулу добу коронавірус виявили й у 91 дитини. Наймолодшим хворим всього 2 та 5 місяців.

Що відомо про нових пацієнтів:

644 жінки віком від 18 до 88 років,

424 чоловіки віком від 18 до 90 років,

39 дівчаток від 5 місяців до 17 років,

52 хлопчики від 2 місяців до 16 років.

Найбільше хворих на коронавірус зафіксували в Дарницькому (232), Дніпровському (201) та в Солом'янському (140) районах.

За минулу добу померли 26 хворих. Натомість одужав ще 1 241 пацієнт.

Станом на 22 грудня у Києві виявили 102 282 хворих на COVID-19. Від початку пандемії одужали 33 981 мешканець столиці. Але 1 749 пацієнтів, на жаль, померли.

Завантаженість лікарень у Києві