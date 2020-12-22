Коронавірус у Києві: 1 159 нових хворих, серед них немовлята
Станом на 22 грудня у Києві зареєстровано 102 282 інфікованих коронавірусом. За минулу добу хворобу діагностували 1 159 мешканцям міста.
Серед нових хворих – 36 медиків. Про це у своєму телеграм-каналі розповів мер міста Віталій Кличко.
Актуально Коронавірус в Україні: за добу виявили 8 513 нових хворих
Найбільше нових випадків інфікування знову зафіксували серед жінок. Найстаршій пацієнтці – 88 років, а найстаршому хворому чоловікові – 90.
За минулу добу коронавірус виявили й у 91 дитини. Наймолодшим хворим всього 2 та 5 місяців.
Що відомо про нових пацієнтів:
- 644 жінки віком від 18 до 88 років,
- 424 чоловіки віком від 18 до 90 років,
- 39 дівчаток від 5 місяців до 17 років,
- 52 хлопчики від 2 місяців до 16 років.
Найбільше хворих на коронавірус зафіксували в Дарницькому (232), Дніпровському (201) та в Солом'янському (140) районах.
За минулу добу померли 26 хворих. Натомість одужав ще 1 241 пацієнт.
Завантаженість лікарень у Києві
- Впродовж 21 грудня до лікарень столиці госпіталізували 121 хворого. Інші залишились вдома на самоізоляції та продовжують лікуватись під контролем лікарів.
- Заповненість ліжок в комунальних медзакладах міста становить понад 48%.
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