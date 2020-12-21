Станом на 21 грудня у Києві виявили 101 123 хворих на коронавірус. 673 з них зафіксували за минулу добу.

Серед нових хворих – 21 медик. Про це у своєму телеграм-каналі розповів мер міста Віталій Кличко.

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Найбільше нових випадків заражень зафіксували серед жінок. Найстаршій пацієнтці – 86 років, а найстаршому хворому чоловікові – 90.

Захворіло також і 24 дитини. Наймолодшому інфікованому всього 2 місяці.

Що відомо про нових пацієнтів:

402 жінки віком від 20 до 86 років,

247 чоловіків віком від 20 до 90 років,

12 дівчаток від 2 до 16 років,

12 хлопчиків від 2 місяців до 16 років.

Найбільше хворих на коронавірус зафіксували в Дарницькому (210), а також у Дніпровському (141) та в Деснянському (70) районах.

За минулу добу померли 10 пацієнтів. Натомість одужали ще 564 людини.

Станом на 21 грудня у Києві виявили 101 123 хворих на коронавірус. Усього хворобу подолали 32 739 мешканців столиці. Але 1 723 пацієнтів, на жаль, померли.

Заповненість лікарень у Києві

Не зменшується суттєво кількість хворих, які потребують госпіталізації, та пацієнтів, що перебувають у важкому стані,

– повідомив Віталій Кличко.