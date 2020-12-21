Коронавірус у Києві: ситуація в лікарнях не покращується
Станом на 21 грудня у Києві виявили 101 123 хворих на коронавірус. 673 з них зафіксували за минулу добу.
Серед нових хворих – 21 медик. Про це у своєму телеграм-каналі розповів мер міста Віталій Кличко.
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Найбільше нових випадків заражень зафіксували серед жінок. Найстаршій пацієнтці – 86 років, а найстаршому хворому чоловікові – 90.
Захворіло також і 24 дитини. Наймолодшому інфікованому всього 2 місяці.
Що відомо про нових пацієнтів:
- 402 жінки віком від 20 до 86 років,
- 247 чоловіків віком від 20 до 90 років,
- 12 дівчаток від 2 до 16 років,
- 12 хлопчиків від 2 місяців до 16 років.
Найбільше хворих на коронавірус зафіксували в Дарницькому (210), а також у Дніпровському (141) та в Деснянському (70) районах.
За минулу добу померли 10 пацієнтів. Натомість одужали ще 564 людини.
Заповненість лікарень у Києві
Не зменшується суттєво кількість хворих, які потребують госпіталізації, та пацієнтів, що перебувають у важкому стані,
– повідомив Віталій Кличко.
- За минулу добу до лікарень столиці госпіталізували 47 пацієнтів. Інші залишилися лікуватись вдома на самоізоляції.
- У стаціонарах медзакладах міста сьогодні лікуються 1996 хворих на коронавірус. З них 19 дітей.
- 1 061 пацієнт перебуває у важкому стані.
- Кисневу підтримку отримують 1319 людей.
- Під апаратами ШВЛ – 28 хворих.
- Заповненість ліжок в комунальних медзакладах міста становить понад 48%.
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