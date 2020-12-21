Станом на 21 грудня у Росії зареєстрували 2 877 727 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили рекордну кількість випадків інфікувань – 29 350.

Варто зауважити, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим. Про ситуацію з COVID-19 в країні повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+7797), Петербурзі (+3752), Підмосков'ї (+1523), а також у Нижньогородській (+501) і Свердловській областях (+396).

За минулу добу, 20 грудня, внаслідок коронавірусу у Росії померли 493 людини. Внаслідок цього загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 51 351.

За цей самий період одужали 19 705 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 2 295 362 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 86,3 мільйонів тестів на коронавірус, з них 437 тисяч лише за останню добу.

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