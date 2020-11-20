Станом на 20 листопада у Києві виявили 56 594 хворих на коронавірус. З них 1 391 зареєстрували лише за минулу добу, що є рекордним показником від початку 2020 року.

Серед нових хворих – 64 медичних працівники. Це найвища кількість інфікованих медиків від початку пандемії, повідомив мер міста Віталій Кличко на своєму телеграм-каналі. Актуально Абсолютний рекорд: за день в Україні виявили понад 14,5 тисяч нових хворих на COVID-19 Що відомо про нових пацієнтів з COVID-19 832 жінки віком від 18 до 91 років,

462 чоловіки віком від 18 до 87 рокiв,

48 дівчаток від 1 місяця до 17 років,

49 хлопчиків від 2 місяців до 16 років. До лікарень столиці госпіталізували 84 пацієнти. Інші залишились вдома на самоізоляції, вони лікуються під контролем лікарів. Впродовж 19 листопада від недуги померли 33 інфікованих кияни. Натомість ще 379 пацієнтів подолали коронавірус. Коронавірус в районах Києва Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Дарницькому (185), Деснянському (184) і в Дніпровському (165) районах. Від початку пандемії у Києві зареєстрували 56 594 випадки зараження COVID-19. З них 1 080 хворих померли, ще 20 391 пацієнт одужав. Станом на рано 20 листопада в столиці було зареєстровано 35 123 активних хворих. Ситуація у столичних лікарнях Станом на 20 листопада у медичних закладах міста лікуються 1 966 хворих на коронавірус, 24 з яких – діти.

У важкому стані перебувають 730 пацієнтів.

Кисневу підтримку отримують 1 035 людей.

До апаратів ШВЛ під'єднані 35 хворих.