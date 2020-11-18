Станом на 18 листопада впродовж доби в Києві захворіли на коронавірус ще 1213 людини. Внаслідок ускладнень недуги померли 23 киянина.

Усього коронавірус забрав життя 1013 киян. Про це повідомив мер Києва Володимир Кличко під час брифінгу, а згодом у телеграм.

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Серед нових хворих в Києві:

673 жінки віком від 18 до 94 років;

451 чоловік віком від 18 до 89 рокiв;

51 дівчинка від 25 днів до 17 років;

38 хлопчиків від 2 місяців до 17 років;

39 медиків.

Що відомо про стан хворих

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 94 пацієнти. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

Станом на 18 листопада в стаціонарах медзакладів міста лікується 1961 хворий на COVID-19, з них 32 дитини. У важкому стані перебувають 723 пацієнти, зокрема кисневу підтримку отримують 1002 людини. Під апаратами ШВЛ – 31 пацієнт.

Заповненість ліжок в столиці – майже 52 %.

За даними Кличка, одужали за добу 430 пацієнтів, усього коронавірус подолали 19 556 мешканців Києва.

Де найбільше хворих у Києві: в Шевченківському районі – 169, Подільському – 160, Деснянському районі – 137 випадків.

Також Кличко повідомив, що в Києві підготували понад 4 500 ліжок для прийому хворих на коронавірус.