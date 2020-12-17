Коронавірус у Києві: за минулу добу виявили 1 512 нових хворих
Станом на 17 грудня у Києві виявлено 96 672 хворих на коронавірус. Серед 605 нових пацієнтів – 53 медичних працівники.
До лікарень столиці госпіталізували 106 пацієнтів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
До теми Коронавірус в Україні: за добу госпіталізували майже 3 тисячі хворих
Інші нові хворі залишилися лікуватися вдома на самоізоляції.
До слова, за минулу добу у Києві коронавірус значно частіше діагностували у жінок, ніж у чоловіків. Найстаршим пацієнтам та пацієнткам було понад 90 років. Наймолодшим – до року.
Загалом серед нових пацієнтів
- 866 жінок віком від 18 до 93 років,
- 560 чоловіків віком від 18 до 95 років,
- 36 дівчаток від 8 місяців до 17 років,
- 50 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.
Найбільше нових випадків зараження виявили в Деснянському районі – 263, а також у Дніпровському (253) та в Дарницькому (195) районах.
За минулу добу наслідок коронавірусної інфекції у столиці померла 31 людина. Натомість одужали 876 хворих.
Поділитися новиною