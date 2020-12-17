Станом на 17 грудня у Києві виявлено 96 672 хворих на коронавірус. Серед 605 нових пацієнтів – 53 медичних працівники.

До лікарень столиці госпіталізували 106 пацієнтів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Інші нові хворі залишилися лікуватися вдома на самоізоляції.

До слова, за минулу добу у Києві коронавірус значно частіше діагностували у жінок, ніж у чоловіків. Найстаршим пацієнтам та пацієнткам було понад 90 років. Наймолодшим – до року.

Загалом серед нових пацієнтів

866 жінок віком від 18 до 93 років,

560 чоловіків віком від 18 до 95 років,

36 дівчаток від 8 місяців до 17 років,

50 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Найбільше нових випадків зараження виявили в Деснянському районі – 263, а також у Дніпровському (253) та в Дарницькому (195) районах.

Станом на 17 грудня у Києві зареєстрували 96 672 хворих на коронавірус. На жаль, 1 662 людини померли. Ще 30 773 пацієнти вже одужали та виписані.

За минулу добу наслідок коронавірусної інфекції у столиці померла 31 людина. Натомість одужали 876 хворих.