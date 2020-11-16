У столиці все ще висока захворюваність на коронавірус. За минулу добу зареєстрували майже 900 випадків інфікування SARS-CoV-2.

У столиці на коронавірус за минулу добу захворіли 879 людей, 11 хворих померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, а згодом написав у Телеграм.

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Динаміка розповсюдження вірусу у нас, на жаль, – вкрай негативна. За минулу добу в Києві ще 879 хворих. Це при тому, що у вихідні, зазвичай, виявляють менше інфікованих. Оскільки працюють не всі лабораторії,

– розповів Кличко.

Серед нових хворих в столиці:

511 жінок віком від 18 до 99 років;

28 дівчаток від дев'яти місяців до 17 років;

316 чоловіків віком від 18 до 93 рокiв;

24 хлопчики від трьох до 16 років;

43 медики.

Стан хворих киян

Кличко наголосив що зі зростанням кількості хворих, збільшується і кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації.

До столичних лікарень госпіталізували 79 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Станом на 16 листопада у стаціонарах медзакладів міста лікуються 2062 хворих на COVID-19, зокрема 34 дитини.

У важкому стані перебувають 683 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 895 людей, під апаратами ШВЛ – 31 хворий.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 125, в Оболонському – 115 і по 112 випадків у Подільському та Солом'янському районах.

Загалом на коронавірус в Києві захворіли 51 499, з яких померли 976 людей. Подолали хворобу 18 767 мешканців Києва.