Динаміка негативна: у Києві 879 інфікованих коронавірусом, 11 хворих померли
У столиці все ще висока захворюваність на коронавірус. За минулу добу зареєстрували майже 900 випадків інфікування SARS-CoV-2.
У столиці на коронавірус за минулу добу захворіли 879 людей, 11 хворих померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, а згодом написав у Телеграм.
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Динаміка розповсюдження вірусу у нас, на жаль, – вкрай негативна. За минулу добу в Києві ще 879 хворих. Це при тому, що у вихідні, зазвичай, виявляють менше інфікованих. Оскільки працюють не всі лабораторії,
– розповів Кличко.
Серед нових хворих в столиці:
- 511 жінок віком від 18 до 99 років;
- 28 дівчаток від дев'яти місяців до 17 років;
- 316 чоловіків віком від 18 до 93 рокiв;
- 24 хлопчики від трьох до 16 років;
- 43 медики.
Стан хворих киян
Кличко наголосив що зі зростанням кількості хворих, збільшується і кількість пацієнтів, які потребують госпіталізації.
До столичних лікарень госпіталізували 79 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Станом на 16 листопада у стаціонарах медзакладів міста лікуються 2062 хворих на COVID-19, зокрема 34 дитини.
У важкому стані перебувають 683 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 895 людей, під апаратами ШВЛ – 31 хворий.
Загалом на коронавірус в Києві захворіли 51 499, з яких померли 976 людей. Подолали хворобу 18 767 мешканців Києва.
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