Станом на 15 грудня за добу в столиці на коронавірус захворіли понад півтори тисячі людей. Від ускладнень хвороби померли 13 людей, усього коронавірус забрав життя 1610 киян.

Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 93 302. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Телеграм.

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Нові випадки інфікування

837 жінок віком від 18 до 91 років.

618 чоловіків віком від 18 до 89 років.

46 дівчаток від 1 місяця до 17 років.

58 хлопчиків від 3 до 17 років.

43 медики.

Що відомо про стан хворих

До лікарень столиці госпіталізували 75 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 646 людей. Усього коронавірус подолали 29 550 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 358, у Дніпровському — 280. Та в Деснянському районі — 176 випадків.

Ситуація в Україні: Станом на 15 грудня в Україні добовий приріст хворих на COVID-19 становить 8 416, з них 412 дітей та 447 медпрацівників. Впродовж доби від ускладнень померли 233 пацієнти. За весь час пандемії в Україні коронавірус підхопили 909 082 людини.