Актуальна статистика поширення коронавірусу в Києві
Станом на 15 грудня за добу в столиці на коронавірус захворіли понад півтори тисячі людей. Від ускладнень хвороби померли 13 людей, усього коронавірус забрав життя 1610 киян.
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 93 302. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Телеграм.
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Нові випадки інфікування
- 837 жінок віком від 18 до 91 років.
- 618 чоловіків віком від 18 до 89 років.
- 46 дівчаток від 1 місяця до 17 років.
- 58 хлопчиків від 3 до 17 років.
- 43 медики.
Що відомо про стан хворих
До лікарень столиці госпіталізували 75 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 646 людей. Усього коронавірус подолали 29 550 мешканців Києва.
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