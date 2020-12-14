Станом на 14 грудня у Києві зафіксовано 91 743 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу виявили 605 хворих, 20 з яких – медичні працівники.

За минулу добу, 13 грудня, у Києві померли 13 пацієнтів. Натомість одужали 87 людей. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив мер міста Віталій Кличко.

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Найбільше нових випадків зараження зафіксували в Дарницькому (278), Дніпровському (138) та в Подільському районах.

Серед нових інфікованих більше жінок, ніж чоловіків. Окрім того, хворобу знову виявили у дітей віком до 1 року.

Загалом серед нових хворих:

331 жінка віком від 19 до 91 року;

218 чоловіків віком від 18 до 84 років;

29 дівчаток від 6 місяців до 17 років;

27 хлопчиків від 9 місяців до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 46 пацієнтів. Інші залишились лікуватися вдома на самоізоляції.

Станом на 14 грудня у Києві коронавірус підтвердили у 91 743 людей. Усього за період пандемії в столиці померли 1 597 хворих. Натомість подолали COVID-19 28 904 мешканців міста.

Завантаженість лікарень Києва

У медичних установах столиці нині перебувають 2 083 пацієнти з підтвердженим діагнозом COVID-19. З них 16 дітей. Ще госпіталізовані 418 пацієнтів з підозрою на наявність захворювання, серед них – 4 дитини.

У важкому стані 1 324 пацієнти. 239 хворих – в інтенсивній реанімації, ще 34 підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Кисневу підтримку отримують 1 477 хворих.