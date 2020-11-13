Станом на 13 листопада у Києві зареєстрували 48 646 хворих на коронавірус. З них 1 083 зафіксували лише впродовж минулої доби. Це найвищий добовий приріст інфікованих у столиці від початку пандемії.

Серед нових хворих – 61 медик. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі, повідомляє 24 канал.

До теми Коронавірус в Україні 13 листопада: черговий рекорд – 11 787 нових хворих

Загалом серед нових пацієнтів:

595 жінок віком від 18 до 87 років,

422 чоловіки віком від 18 до 84 років,

27 дівчаток від 1 місяця до 17 років,

39 хлопчиків від 6 місяців до 17 років.

Впродовж 12 листопада до лікарень госпіталізували 92 пацієнти. Інші ж залишилися вдома на самоізоляції – вони лікуються під контролем лікарів.

За цей самий період у столиці померли 13 хворих. Ще 354 пацієнти виписали.

Від початку пандемії у Києві виявили 48 646 інфікованих коронавірусом. 18 333 з них вже одужали, але ще 938 киян померли від ускладнень, спричинених вірусом.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше нових випадків зараження зафіксували в Солом'янському (+134), Деснянському (+127) та у Шевченківському (+126) районах.

Маски, антисептики, соціальна дистанція – це елементарні, але такі необхідні сьогодні правила. Не нехтуйте ними! І, якщо відчуваєте симптоми захворювання, залишайтеся вдома і телефонуйте сімейному лікарю,

– додав Кличко.

Зауважимо, що 13 листопада Україна повідомила про черговий рекорд – в країні виявили 11 787 хворих на коронавірус. За цей період до лікарень госпіталізували 1 587 хворих, ще 172 людини померли.