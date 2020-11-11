Коронавірус у Києві: за добу виявили 965 нових хворих, ще 20 пацієнтів померли
За останню добу коронавірус діагностували 965 киянам, 31 з яких – медичний працівник. До лікарень госпіталізували ще 92 хворих.
За минулу добу у Києві померли 20 пацієнтів з коронавірусом. Натомість одужали ще 469 людей. Про це розповів мер міста Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.
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Серед нових хворих:
- 547 жінок віком від 18 до 88 років,
- 358 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв,
- 28 дівчаток від 1 до 17 років,
- 32 хлопчики від 9 місяців до 17 років.
Коронавірус у районах Києва
Найбільше нових випадків зараження зареєстрували в Голосіївському (+110), Дніпровському (+109) та в Деснянському (+106) районах.
Завантаженість лікарень столиці
Кількість киян, які потребують госпіталізації, щодня зростає. Станом на ранок 11 листопада в медичних установах міста лікувались 2 038 хворих на коронавірус. Із них 31 дитина.
У важкому стані перебували 697 пацієнтів. 894 хворих були на кисневій підтримці, а ще 31 людина під'єднана до апаратів ШВЛ. Іще 51 пацієнт – на неінвазивній штучній вентиляції легень.
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