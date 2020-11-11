За останню добу коронавірус діагностували 965 киянам, 31 з яких – медичний працівник. До лікарень госпіталізували ще 92 хворих.

За минулу добу у Києві померли 20 пацієнтів з коронавірусом. Натомість одужали ще 469 людей. Про це розповів мер міста Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі.

До теми Захворюваність не спадає: за добу в Україні виявили 10 611 нових хворих на COVID-19

Серед нових хворих:

547 жінок віком від 18 до 88 років,

358 чоловіків віком від 18 до 89 рокiв,

28 дівчаток від 1 до 17 років,

32 хлопчики від 9 місяців до 17 років.

Від початку пандемії у Києві виявили 46 632 хворих на коронавірус. 17 473 з них вже одужали, але 914 інфікованих не зуміли подолати недугу та пішли з життя. Станом на 11 листопада у місті зафіксовано 28 245 активних хворих.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше нових випадків зараження зареєстрували в Голосіївському (+110), Дніпровському (+109) та в Деснянському (+106) районах.

Завантаженість лікарень столиці

Кількість киян, які потребують госпіталізації, щодня зростає. Станом на ранок 11 листопада в медичних установах міста лікувались 2 038 хворих на коронавірус. Із них 31 дитина.

У важкому стані перебували 697 пацієнтів. 894 хворих були на кисневій підтримці, а ще 31 людина під'єднана до апаратів ШВЛ. Іще 51 пацієнт – на неінвазивній штучній вентиляції легень.