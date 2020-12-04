Коронавірус в Києві: понад тисяча пацієнтів у важкому стані
Станом на 4 грудня в Києві на COVID-19 захворіли 76 750 людей, з яких 1374 інфікувалися впродовж минулої доби. У Києві все ще висока захворюваність на коронавірус.
На жаль, від учора від ускладнень померли 26 хворих на COVID-19. Загалом за період пандемії у столиці зареєстрували 1395 летальних випадків від коронавірусу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише 24 канал.
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Нові випадки інфікування:
- 794 жінки віком від 18 до 92 років;
- 498 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв;
- 33 дівчинки від одного до 17 років і 49 хлопчиків від чотирьох місяців до 16 років;
- 78 медиків.
Що відомо про стан хворих киян
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 79 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Загалом у стаціонарах медзакладів Києва наразі лікується 2131 хворий на коронавірус, з них 19 – діти. 1158 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримує 1401 людина. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий.
Одужали за добу – 310 людей. Усього коронавірус подолали 24 585 мешканців Києва.
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