Станом на 4 грудня в Києві на COVID-19 захворіли 76 750 людей, з яких 1374 інфікувалися впродовж минулої доби. У Києві все ще висока захворюваність на коронавірус.

На жаль, від учора від ускладнень померли 26 хворих на COVID-19. Загалом за період пандемії у столиці зареєстрували 1395 летальних випадків від коронавірусу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише 24 канал.

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Нові випадки інфікування:

794 жінки віком від 18 до 92 років;

498 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв;

33 дівчинки від одного до 17 років і 49 хлопчиків від чотирьох місяців до 16 років;

78 медиків.

Що відомо про стан хворих киян

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 79 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Загалом у стаціонарах медзакладів Києва наразі лікується 2131 хворий на коронавірус, з них 19 – діти. 1158 пацієнтів перебувають у важкому стані. Кисневу підтримку отримує 1401 людина. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий.

Одужали за добу – 310 людей. Усього коронавірус подолали 24 585 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 219, Солом'янському – 213 та в Голосіївському районі – 156 випадків.