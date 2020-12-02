Коронавірус у Києві: за добу виявили 1735 нових хворих
Станом на 2 грудня у Києві зареєстровано 74 012 хворих на COVID-19. За минулу добу хворобу діагностували 1 375 містянам.
Серед нових пацієнтів – 69 медичних працівників. Про це у своєму телеграм-каналі розповів мер Києва Віталій Кличко.
Актуально За минулу добу в Україні більше людей одужало від COVID-19, ніж захворіло: статистика
Загалом серед нових пацієнтів:
- 922 жінки віком від 18 до 86 років,
- 684 чоловіки віком від 18 до 96 рокiв,
- 57 дівчаток від 5 місяців до 17 років,
- 72 хлопчика від 10 місяців до 17 років.
Впродовж вівторка 1 грудня до лікарень столиці госпіталізували 77 пацієнтів. Інші залишились лікуватися вдома на самоізоляції.
На жаль, померли ще 16 інфікованих. Натомість одужали ще 511 киян.
Найбільше випадків зараження зареєстрували в Дніпровському (+277), Дарницькому (+258) і Солом'янському (214) районах.
Ситуація у лікарнях Києва
- Станом на 2 грудня у медзакладах столиці лікуються 2145 хворих на коронавірус, 22 з яких – діти.
- 941 пацієнт перебуває у важкому стані.
- Кисневу підтримку отримують 1399 людей, а під апаратами ШВЛ перебувають 38 хворих.
- Заповненість ліжок в комунальних медзакладах міста становить майже 53%.
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