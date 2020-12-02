Станом на 2 грудня у Києві зареєстровано 74 012 хворих на COVID-19. За минулу добу хворобу діагностували 1 375 містянам.

Серед нових пацієнтів – 69 медичних працівників. Про це у своєму телеграм-каналі розповів мер Києва Віталій Кличко.

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Загалом серед нових пацієнтів:

922 жінки віком від 18 до 86 років,

684 чоловіки віком від 18 до 96 рокiв,

57 дівчаток від 5 місяців до 17 років,

72 хлопчика від 10 місяців до 17 років.

Впродовж вівторка 1 грудня до лікарень столиці госпіталізували 77 пацієнтів. Інші залишились лікуватися вдома на самоізоляції.

На жаль, померли ще 16 інфікованих. Натомість одужали ще 511 киян.

Найбільше випадків зараження зареєстрували в Дніпровському (+277), Дарницькому (+258) і Солом'янському (214) районах.

Від початку пандемії коронавірус підтвердили у 74 012 мешканців Києва. 1 339 пацієнтів померли, але 23 763 вже одужали.

Ситуація у лікарнях Києва