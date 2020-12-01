Рекорд захворюваності в Києві: коронавірусом інфікувались 1799 людей
Станом на 1 грудня в Києві впродовж доби захворіли на COVID-19 найбільша кількість людей з початку пандемії. Хворобу діагностували 1 799 мешканцям столиці.
Впродовж доби від ускладнень коронавірусу помер 31 хворий, усього в столиці зареєстрували 1323 летальних випадків внаслідок COVID-19. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
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Нові випадки захворювання на COVID-19 в Києві
- 902 жінки віком від 19 до 86 років;
- 791 чоловік віком від 19 до 91 року;
- 63 дівчинки від 11 місяців до 17 років;
- 43 хлопчики від 3 місяців до 17 років;
- 63 медики.
У столиці також рекорд госпіталізованих
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували найбільшу кількість пацієнтів від початку пандемії – 148 пацієнтів потребували допомоги спеціалістів через стан середньої чи важкої тяжкості. Інші інфіковані перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали від COVID-19 в Києві за добу 409 людей. Усього хворобу станом на 1 грудня подолали 23 252 мешканців Києва.
Географічне поширення COVID-19 в Києві
За добу найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 317. У Подільському – 235 та в Святошинському районі – 216 випадків.
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