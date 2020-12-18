У Києві станом на 18 грудня впродовж минулої доби виявили 1658 хворих на коронавірус. Від ускладнень хвороби померли 17 людей.

Усього за період пандемії в столиці 1679 людей померли внаслідок ускладненого перебігу коронавірусу. Від початку епідемії в столиці SARS-CoV-2 інфікувалися вже 98 330 людей. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Захворіли впродовж минулої доби:

895 жінок віком від 18 до 92 років

657 чоловіків віком від 18 до 100 рокiв

53 дівчинки від 4 місяців до 17 років

53 хлопчики від 5 місяців до 17 років

66 медиків

Що відомо про стан хворих киян

До лікарень столиці госпіталізували 113 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Загалом в стаціонарах міста станом на 18 грудня лікуються 2005 хворих на коронавірус, зокрема 20 дітей. 1071 пацієнт – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1361 людини. Під апаратами ШВЛ – 31 хворий.

За даними Віталія Кличка, заповненість ліжок в комунальних медзакладах – понад 48%.

Одужали за добу 442 людини. Усього від коронавірусу вилікувались 31 215 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 453, Дніпровському – 275 та в Деснянському районі - 196 випадків.