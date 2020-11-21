У столиці України за 20 листопада підтвердили 1 213 випадків зараження на коронавірус. Серед нових хворих – 66 медичних працівників. Це число стало рекордним з початку епідемії у Києві.

За минулу добу від ускладнень померли 29 людей. Всього коронавірус забрав життя 1109 киян, пише мер міста Віталій Кличко у телеграмі.

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Загалом станом на 21 листопада підтверджених випадків захворювання на COVID-19 в Києві 57 807.

Хто захворів у Києві на коронавірус за 20 листопада:

️605 жінок віком від 18 до 93 років,

️469 чоловіків віком від 18 до 92 років,

️60 дівчаток від 1 до 17 років,

79 хлопчиків від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. За минулу добу одужали 313 людей. Всього коронавірус подолали 20 704 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 315, у Солом‘янському— 179. Та в Голосіівському і Подільському районах – по 114 випадків.

Станом на 21 листопада у світі зареєстрували 57 910 582 випадків зараження на коронавірус. Вдалось вилікуватись 40 108 895 хворих. Однак від ускладнень померли 1 377 762 людини.



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