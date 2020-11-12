Станом на 12 листопада у столиці України виявили вже 47 563 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

На жаль, за минулу добу, 11 листопада, від ускладнень померли 11 людей. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у телеграмі.

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Всього з початку епідемії у Києві коронавірус забрав життя 925 киян.

Хто захворів у Києві за 11 листопада️

497 жінок віком від 18 до 88 років,

️367 чоловіків віком від 18 до 85 років,

️34 дівчинки від 1 до 17 років,

33 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

Серед нових хворих – 36 медиків. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 83 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали в столиці ще 506 людей. Всього коронавірус подолали 17 979 мешканців Києва,

– зазначив Кличко.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше випадків захворювання 11 листопада виявили в Деснянському районі – 164, в Подільському – 145 та 133 випадки – в Шевченківському районі.

Карантин в Україні

До слова, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про посилення карантинних обмежень в Україні і скасував поділ країни на зони та повернув загальнонаціональний карантин.

Загалом з початку епідемії коронавірусу в Україні захворіло – 500 865 осіб, одужало – 227 694, померло від ускладнень – 9 145 людей.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу