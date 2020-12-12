Загалом з початку епідемії коронавірусу у столиці України підтвердили 90 013 випадків інфікування. За минулу добу кількість хворих збільшилася на 1696.

За минулу добу у Києві померли 23 людини. Всього коронавірус забрав життя 1574 киян. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у телеграмі.

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До лікарень столиці госпіталізували 98 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Серед нових хворих – 57 медпрацівників.

Хто захворів у Києві за минулу добу:

️933 жінки віком від 18 до 91 року,

️639 чоловіків віком від 18 до 94 років,

️71 дівчинка від 1 до 17 років,

53 хлопчики від 3 місяців до 17 років.

Одужали за 11 грудня 859 людей. Всього на коронавірус перехворіли 28 628 мешканців Києва.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 421, у Солом‘янському — 250. Та в Дарницькому районі – 248 випадків.



Чи хочуть українці вакцинуватись від коронавірусу / інфографіка 24 канал